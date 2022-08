Novità in vista in casa Everton. La squadra di Lampard è stata vigile per ora sul mercato ma l'infortunio di Dominic Calvert-Lewin potrebbe cambiare le cose. L'attaccante starà fuori per un mese, motivo per cui i Toffees stanno accelerando per trovare un'altra punta. Due i nomi sulla lista: Michy Batshuayi e Armando Broja del Chelsea.