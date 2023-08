Attraverso i propri canali ufficiali, l'Everton ha annunciato di aver raggiunto un accordo con lo Sporting CP per il trasferimento di Youssef Ramalho Chermiti. L'attaccante portoghese, classe 2004, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.



Il comunicato

Youssef Chermiti è un nuovo giocatore delll'Everton e arriva dallo Sporting Clube de Portugal per una cifra non rivelata. L'attaccante ha firmato un contratto quadriennale, fino alla fine di giugno 2027. È il terzo acquisto estivo dei Blues dopo Ashley Young e Arnaut Danjuma e indosserà la maglia numero 28.



Chermiti è entrato a far parte del settore giovanile dello Sporting CP nel 2016 e ha fatto carriera, facendo il suo debutto in prima squadra a gennaio di quest'anno nel derby di campionato pareggiato per 2-2 contro il Benfica.

La sua prima titolarità è arrivata due settimane dopo, quando il talento ha segnato un gol nella vittoria casalinga per 5-0 contro il Braga- Ha impiegato poco tempo per entrare a referto, segnando anche nelle due partite successive contro Rio Ave e Porto .