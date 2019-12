ha ufficializzato sui propri profili social e sul sito web di aver ufficializzato l'acquisto dicome nuovo allenatore del club. Confermata la durata del contrattoL'ex allenatore delnon sarà oggi in panchina nella sfida contro l'Arsenal ma esordirà nella gara del 26 dicembre contro il Burnley.L'Everton è contento di poter confermare che Carlo Ancelotti è il nuovo manager del club. Uno degli allenatori di maggior successo nel mondo del calcio, che ha vinto 20 trofei fra cui titoli nazionali in 4 differenti campionati e tre volte la Champions League. Ancelotti ha accettato un contratto di 4 anni e mezzo che terminerà alla fine della stagione 2023/24.“Questo è un grande club con una ricca storia e una fan base molto appassionata. C'è una visione molto chiara da parte della proprietà e della dirigenza di arrivare ad avere successo e vincere trofei. Questo è ciò che mi ha fatto scegliere l'Everton e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il club per rendere realtà questo progetto. Ho già visto dalle prestazioni delle ultime settimane che i giocatori sono molto validi. Il lavoro di Duncan è stato positivo e devo ringraziarlo. Una solida organizzazione, disciplina e un po' della giusta motivazione sono la base su cui lavorare".