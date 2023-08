Beto è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Everton. Il club inglese ha comunicato attraverso i propri canali l'acquisto dall'Udinese dell'attaccante portoghese classe '98, che con la maglia bianconera ha realizzato 22 reti in 65 partite. Acquistato nell'estate 2021 per 7 milioni di euro dal Portimonense, Beto si trasferisce in Inghilterra per circa 30 milioni di euro più bonus.



LE PRIME PAROLE - L'ex giocatore dell'Udinese ha firmato un contratto fino a giugno 2027 ed indosserà la maglia numero 14. "Le parole non possono esprimere quello che provo in questo momento per giocare a Goodison Park, perché è uno stadio nel quale ho sempre desiderato di giocare sin da quando ero un ragazzino. I tifosi dell'Everton sono un passo avanti rispetto a tutti gli altri", queste le prime parole di Beto al sito ufficiale dei Toffees.