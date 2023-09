Il fondo 777 Partners proprietario del Genoa in Serie A ha appena concluso l'acquisizione dell'Everton, club che milita in Premier League.



IL COMUNICATO - "Il fondo 777 Partners ha firmato un accordo con Farhad Moshiri per acquisire la sua intera partecipazione nell’Everton Football Club, che rappresenta il 94,1% delle azioni del Club"



LE DICHIARAZIONI DELL'EX-PROPRIETARIO - "La natura della proprietà e del finanziamento delle migliori squadre di calcio - ha dichiarato Moshiri - è cambiata in modo incommensurabile da quando ho investito per la prima volta nell’Everton, oltre sette anni fa. I giorni di un proprietario/mecenate sono fuori portata per la maggior parte dei giocatori, e i club più grandi sono ora generalmente di proprietà di società di private equity dotate di risorse adeguate, investitori sportivi specializzati o società e fondi sostenuti dallo Stato".