L'Everton ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore centrale Jarrad Branthwaite, classe 2002 che in questa stagione ha collezionato già sei presenze. Il giocatore ha firmato un accordo quadriennale con i Toffees, club in cui è arrivato nel gennaio 2020 pur entrando in pianta stabile in prima squadra solo quest'anno dopo i prestiti al Blackburn e al PSV Eindhoven.