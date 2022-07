Come riportato da The Sun, dopo che l'Everton si è visto rifiutare un'offerta di 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro, per Gibbs-White, hanno aggiunto un ulteriore obiettivo. Sulla lista dei desideri dei Toffees adesso è presente anche il classe 2001 Anjorin del Chelsea. Rimane però Gibbs-White l'obiettivo primario.