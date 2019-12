L'allenatore portoghese Vitor Pereira, attualmente alla guida dello Shanghai SIPG, ha parlato a Sky Sports annunciando di non essere più in corsa per la panchina dell'Everton: “E' sempre un onore essere preso in considerazione da un club per cui nutro enorme rispetto. Al momento sono sotto contratto con un'altra società e non posso fare ulteriori commenti su quello che sarà il mio futuro”.