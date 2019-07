Patrice Evra racconta tutto. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato: "Allegri? Una sorpresa, una grande sorpresa: tatticamente un maestro. Faccio un esempio. Nel 2015, negli ottavi di Champions, battiamo il Borussia Dortmund 2-1 a Torino. Prima del ritorno Max ci fece vedere un video indicando i punti deboli dei tedeschi. Le aveva indovinate tutte: non ho mai giocato un match così facile. In campo successe esattamente ciò che lui ci aveva detto nella riunione pre-partita. Non a caso vincemmo 3-0 in scioltezza".



SARRI - "Stupito da Sarri? La Juve è una società che rimarrà sempre, gli uomini vanno e vengono. Dunque non mi ha sorpreso la decisione e forse anche Max aveva bisogno di una pausa di riflessione. Anche perché si continua a dire che vincere la Serie A è una passeggiata, ma è falso".