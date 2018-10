Andare via del @ManUtd per motivi personali è stato la decisione più difficile della mia carriera. giocare e amare la @juventusfc e stata la decisione più facile e soprattutto incredibile! sarò orgoglioso per sempre mamamiaaaaa grazie per tutto forza juve fino alla fine e #GGMU! pic.twitter.com/PtfD5EPrfq — Patrice Evra (@Evra) 22 ottobre 2018

L'ex terzino dellavive una doppia sfida di Champions League non facile dal punto di vista del tifo personale, come dichiarato dallo stesso francese tramite Twitter: "Andare via del Manchester United per motivi personali è stato la decisione più difficile della mia carriera.sarò orgoglioso per sempre mamamiaaaaa grazie per tutto forza juve fino alla fine e Go Manchester United!". Il video insieme al tweet, però, lo mostra soltanto con la maglia bianconera: