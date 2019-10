Se ne era parlato nei giorni scorsi di un suo possibile ritorno, in veste di dirigente, al Manchester United, soprattutto in caso di approdo di Massimilano Allegri sulla panchina dei Red Devils. Ed è proprio lo stesso Patrice Evra a confermare l'indiscrezione, come riporta il Sun: "Sto parlando con la dirigenza cercando di capire che ruolo potrei ricoprire - ha detto il francese. Vorrei un ruolo in cui posso sporcarmi le mani per aiutare a riportare lo United nei top club nel mondo".