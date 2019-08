Parole dure per difendere la sua ex squadra.dice la sua sul mancato trasferimento didallaal, affare saltato per le pretese dell'entourage della Joya tra ingaggio (18 milioni di euro a stagione) e commissioni (14-15 milioni), e su Instagram manda una frecciata proprio agli agenti dell'argentino: ​"Per tutti gli agenti del calcio al mondo, il Manchester United non sarà mai il vostro conto in banca! Venite qui perché rispettate lo stemma e morite dalla voglia di vincere trofei".Evra contro gli agenti di Dybala ma non contro la Joya cheChe a sua volta: "Non parlate di lui per favore. Non sapete niente".