Evra: "I tifosi della Juventus sanno che gente come me e Del Piero dovrebbero tornare nel club. Abbiamo il vero fuoco"

C'era anche lo storico terzino della Juventus, Patrice Evra tra i tanti vip presenti nel paddock del Gran Premio di Montecarlo (Monaco) di Formula Uno che si è svolto oggi nel Principato. Intervistato da Sky nel pre-gara l'ex terzino francese ha parlato sia della Ferrari, ma anche del futuro della Juventus mandando un suggerimento diretto ai vertici societari in particolare sulla figura di una altra grande bandiera come Alex Del Piero."Spero che la Ferrari torni dove dovrebbe essere"."Se non sono in viaggio in giro per tutto il mondo, sabato potrei esserci".

"Del Piero sulla panchina della Juve? Alex è una leggenda, una brava persona. I tifosi dicono che persone come lui e me dovrebbero tornare nel club. Abbiamo il vero fuoco".