E se si trattasse di un indizio di mercato? Patrice Evra e Massimiliano Allegri hanno mantenuto un rapporto di grande stima reciproca, di amicizia vera, dopo l'addio alla Juventus nel gennaio 2017 del francese, come dimostra anche il fatto che i due abbiano seguito assieme, direttamente allo stadio, l'ultima partita di Champions League del Tottenham. A fare notizia non è più il clamoroso 1-7 incassato dalla squadra di Pochettino per mano del Bayern Monaco, che ha reso particolarmente precaria la posizione del tecnico argentino, quanto il tweet pubblicato da Evra nelle scorse ore.



"È fantastico vedere una partita con voi ragazzi. Amo le conoscenze e i consigli che condividiamo. E so che il futuro è luminoso per tutti noi". Il riferimento è ad Allegri e al consulente di mercato della Roma Franco Baldini, seduti al suo fianco, ma in tutto questo il Tottenham non sembra avere un ruolo. Perché anche secondo i media inglesi è il Manchester United la squadra in cima ai pensieri dell'ex tecnico della Juventus e il pessimo inizio di stagione di Solskjaer ha alimentato questi rumors. Il fatto che Evra lavori per i Red Devils, dopo aver annunciato il suo ritiro da calcatore, può essere un ulteriore indizio collegabile al messaggio enigmatico pubblicato su Twitter dall'ex nazionale francese.





So great to watch a match with you guys. I love the knowledge we share together and the advice and I know the future is bright for all of us. #ILoveThisGame #Positive4Evra #allegri #baldini pic.twitter.com/0BXCuQcFJj — Patrice Evra (@Evra) October 12, 2019