Patrice Evra, ex terzino di Monaco, Manchester United e Juventus, parla a Sky Sports della sua carriera: "Il Manchester United? E' stata una vacanza rispetto alla Juve. La mentalità del club bianconero è molto diversa. Ti controllano tutto, ti costringono a mangiare in un certo modo e ho imparato moltissimo, anche tatticamente".



ESPERIENZA BIANCONERA - "Gli allenamenti avevano dei ritmi sempre altissimi, mi è capitato di vedere alcuni giocatori vomitare prima di aver finito la sessione di lavoro. Non mi piaceva molto lo stile di vita a cui ti formavano perché preferisco che sia io a controllare me stesso, ma capisco che un severo regime è davvero importante per alcuni giovani giocatori. Quelli che dicono che è più facile giocare in Italia non sarebbero nemmeno in grado di tenere i ritmi delle rifiniture . È stato come uno shock per me"