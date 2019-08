Patrice Evra è tornato a parlare del futuro di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che la Juventus vorrebbe riportare a Torino, dopo i sorteggi di Champions League da Montecarlo. Questo quanto riportato da ItaSportPress: "Paul è concentrato, Paul è al Manchester United e rimarrà al Manchester United. Ci sono state discussioni e propblematiche, ma è positivo per il club ed è positivo per lui rimanere dove è. Ora deve concentrarsi e tutti devono farlo per la stagione. Poi vedremo nel corso degli anni se rimane. Adesso sarebbe difficile per lui andarsene da Manchester alla fine della finestra di mercato e a stagione iniziata. Mi auguro che possa fare una grande stagione. Paul per me è come un fratello. Se non sarà felice al Manchester United gli dirò di andarsene. Se è, invece, sarà felice gli dirò di restare. Ma a dire la verità, gli consiglierei in ogni caso di restare".