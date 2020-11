Éric Olhats, lo scopritore Antoine Griezmann che in seguito è diventato il suo agente, ha attaccato Leo Messi in una intervista a France Football: "Messi è imperatore e monarca e non ha preso bene l’arrivo di Antoine. Il suo atteggiamento è stato deplorevole. C'è un regime di terrore. O stai con Messi o sei contro di lui. Ho sempre sentito Antoine dire che non ha problemi con Leo, ma è il contrario. La scorsa stagione, quando è arrivato Griezmann, Messi non gli ha né parlato né passato un pallone