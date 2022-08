Moreno Longo, ex allenatore del Torino, intervistato da TuttoJuve.com parla di Gleison Bremer e del suo inserimento nella Juventus: "Bremer è grande calciatore, con potenzialità importanti, il cui aspetto umano è di primissimo livello. Il mio giudizio è senz'altro positivo. Il suo modo di difendere nella Juventus è cambiato, per questo è in fase di adattamento. Sta cercando di imparare a conoscere i compiti tattici, i compagni di reparto e tutto ciò che comporta un grande club come la Juve. Ma è un ragazzo sveglio, intelligente, per me potrà riuscirci alla grande".



Longo prosegue: "Sarebbe più agevolato in una difesa a tre? Sì, sarebbe stato più agevolato. Nella Juventus è stato impiegato sul centrosinistra, ma lui è di piede destro. Lo fece anche con me, non avendo un mancino era quello che più si adattava meglio a questo ruolo. Onestamente, però, fa senso parlare di un adattato in un top club come la Juve che nella sua storia è sempre stata in grado di avere degli specialisti in ogni zona di campo".