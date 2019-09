Geert Emmerechts, primo allenatore all'Anderlecht di Romelu Lukaku, ha parlato a derbyderbyderby.it delle prospettive per questa stagione per il centravanti nerazzurro: "Quando Romelu ha scelto qualcosa, ha avuto sempre successo. L’Italia si è assicurata un grande centravanti, spero che nella vostra Serie A questo ragazzo possa ritrovare quella gioia e quella stima che aveva perso in Premier. Lukaku si trova molto bene nell’Inter, ha subito trovato le giuste alchimie con l’ambiente e lo staff tecnico, pertanto può arrivare tranquillamente a 25 reti e con i calci di rigore anche a 30".