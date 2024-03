Ex Atalanta, Diallo disattiva i social per il Ramadan e manda lo United in semifinale di FA Cup

L'ex Atalanta Amad Diallo fa discutere. L'attaccante del Manchester United, che dal 2015 al 2021 tra giovanili e prima squadra ha vestito la maglia nerazzurra, ha pubblicato una storia, spiegando perché sparirà per un po': "Ho disattivato i miei social media per un mese solo per concentrarmi sul Ramadan, è un mese sacro per me e i social media sono un luogo dove ci sono cose brutte da vedere durante il digiuno. Basta con l'odio, non c'è niente di sbagliato in quello che ho fatto". Oggi è arrivato il gol decisivo da parte del classe 2002, al 120' della sfida dei quarti di finale di FA Cup contro il Liverpool: esultanza con la maglietta tolta e secondo giallo gioioso.