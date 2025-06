Ex Atalanta e Lecce, ufficiale: Ferreira Pinto all'Almè

Getty Images

cambia squadra nei dilettanti della Lombardia. Il centrocampista brasiliano (46 anni ex Atalanta, Lecce, Varese, Cesena, Perugia e Lanciano) lascia il Ponte San Pietro in Eccellenza e riparte dall'in Promozione.- Con 127 presenze in Serie A, dove ha segnato 12 gol, 122 in Serie B, 98 in Lega Pro e 313 in Serie D, e dopo aver indossato per anni con onore e passione la maglia dell’Atalanta, diventando così nome molto noto e apprezzato nel calcio nazionale e simbolo e beniamino della città di Bergamo, ADRIANO FERREIRA PINTO approda ufficialmente all’ASDC Almè Calcio.

Ad annunciare con orgoglio l’ingaggio del centrocampista è il nuovo team manager DAVIDE LOCATELLI, alla gestione della prima squadra della società, attualmente militante in Promozione, con la sua Dave Locatelli Agency: una nuova sfida in cui il poliedrico pianista e compositore italiano si sta cimentando con successo grazie al suo approccio in cui si mixano competenze in ambito comunicativo, influenze internazionali, creatività e determinazione.Il suo arrivo all’ASDC Almè non è frutto del caso: Adriano ha sposato con convinzione il progetto della società, riconoscendone la serietà, l’ambizione e la visione a lungo termine. A 45 anni, con la ferma volontà di continuare a scendere in campo e stupire gli spettatori, la sua scelta nasce dal desiderio profondo di continuare a scrivere pagine importanti nel calcio bergamasco, contribuendo con il suo esempio e la sua esperienza alla crescita di un gruppo giovane e determinato.

“È incredibile come un atleta possa continuare a spingersi oltre i limiti con questa dedizione, passione e spirito di sacrificio. L’arrivo di Ferreira Pinto è un tassello fondamentale per la nostra società, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto sotto il profilo umano - ha commentato Locatelli - Ferreira Pinto porterà nello spogliatoio carisma, mentalità vincente e una storia che sarà fonte d’ispirazione per tutto l’ambiente Almè. Il suo ingresso segna un momento storico per il club, pronto a vivere una stagione che si preannuncia ricca di entusiasmo e nuove ambizioni. BENVENUTO ADRIANO. LA TUA STORIA CONTINUA CON NOI”.