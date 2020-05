Saranno in tantissimi a dare l'ultimo saluto ad Andrea Rinaldi, il diciannovenne cresciuto dai Giovanissimi alla Primavera nel vivaio dell'Atalanta, scomparso una settimana fa per un aneurisma cerebrale. Il Prefetto di Como aveva annullato la cerimonia inizialmente prevista per ieri allo stadio di Cermenate poiché l'enorme afflusso di gente non avrebbe fatto rispettare le misure di contenimento da Covid. Misure che da lunedì 18 maggio subiranno degli allentamenti, per cui il funerale verrà celebrato martedì 19 maggio alle 15.30.



COMUNICATO- Ecco il messaggio del Legnano Calcio apparso su Twitter: “I funerali di Andrea Rinaldi si terranno martedì 19 maggio alle ore 15.30 al Centro Sportivo ”Giancarlo Vago” a Cermenate, in provincia di Como”.