Gran giorno per l'ex Atalanta Josip Ilicic, al nuovo debutto con la maglia del Maribor. Il fantasista sloveno, tornato in patria, ha fatto oggi il suo secondo esordio con la squadra che lo lanciò. Il numero 72 è entrato al 77′ nella gara di campionato contro il Mura, vinta 5-1 dalla sua squadra, con l'ultima rete realizzata su calcio di rigore dello stesso Ilicic, che se lo era conquistato.