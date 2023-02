Non ha giocato un solo minuto nella Liga con l'Atlético Madrid, eppure Benjamin Lecomte ha ottimi ricordi della sua esperienza in Spagna. Il portiere francese, tornato a Montpellier quest'inverno dopo aver incatenato due prestiti della Liga con l'Atlético e l'Espanyol, ​​​​è tornato in un'intervista a L'Équipe sulla sua permanenza a Madrid, che considera comunque vantaggiosa.



"Mi sono allenato con grandissimi giocatori. Il gruppo era fantastico, l'allenatore (Diego Simeone) e l'allenatore dei portieri (Pablo Vercellone) ai massimi livelli, e stare con Jan (Oblak) quotidianamente è stato incredibile. Oblak ha una mentalità molto forte. Sono stato ispirato da tutto ciò per progredire. Rimpiango solo di non aver giocato almeno una partita con questa maglia".