Laè arrivata il 29 dicembre scorso, in anticipo di sei mesi sulla sua scadenza di contratto, dopo un inizio di stagione con soliall'attivo. Secondo la stampa spagnola è stato lui stesso a spingere per questa decisione, per motivi personali, ma in ogni caso sembrava che fosse solo questione di giorni prima che trovasse un nuovo club. Non è stato così, se è vero che ad oggi, 2 febbraio,è ancora sul mercato, più libero che mai.Uno, nel vero senso della parola, considerando che l'attaccante pretenderebbe unoa stagione, almeno secondo quanto riportato dall'Inghilterra a seguito dell'interessamento di alcune squadre, tra cui, pronte tanto a farsi avanti per cogliere una buona occasione di mercato, quanto a tirarsi indietro di fronte alle richieste dello spagnolo. Richieste che, neanche a dirlo, sono subito apparse proibitive anche alle big italiane in cerca di rinforzi per il reparto avanzato: ilha virato su Mandzukic,, a corto di risorse, non ci hanno nemmeno provato. E come biasimarle?In ogni caso la questione economica, per quanto rilevante, sembra non essere l'unica ragione per cui Diego Costa non ha ancora trovato una nuova casa. Acompiuti a ottobre, il centravanti ex Atletico Madrid dovrebbe essere all'apice della sua carriera, eppure negli ultimi tempi il suonon è stato esaltante:segnati la scorsa stagione con i colchoneros - nessuno in Champions League - incomplessive, stesso numero di quelli accumulati nell'annata precedente in 21 apparizioni, con una doppietta solo nella Supercoppa Europea. Per ritrovare il Diego Costabisogna tornare alla stagione 2016-17: a Londra, sponda, il suo bottino fu di 35 presenze, 20 reti e 8 assist, per un totale di 3.090 minuti giocati.Un'altra possibilità non la si nega a nessuno, è vero. Ma c'è anche da dire che l'attaccante, tra scandali hot e una vita personale un po' turbolenta: nonostante le parole al miele con cui lo ha salutato- "Siamo stati insieme per tanto tempo, è stato fatto tutto con serenità, ma ora ha bisogno di nuove sfide" - dalla Spagna è trapelato che la sua convivenza con lo spogliatoio e lo staff tecnico fosse diventata insostenibile. Fino ad arrivare a un, forse non esattamente il miglior biglietto da visita per l'inizio di una nuova avventura...