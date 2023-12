Vincitore di una Coppa dei Campioni nel 1992 con il Barcellona,ha parlato ai microfoni di Cusano Italia Tv, nel corso di 'Cose di Calcio':- "Ci sono molte squadre forti e le italiane sono migliorate molto, specialmente l’Inter, ma vedo bene anche il Napoli. Ad oggi credo che il club da battere sia il Manchester City perché sono i Campioni in carica e hanno un grande rosa. Non posso non citare il Real Madrid e il mio cuore spera che anche il Barcellona possa arrivare in fondo. Tuttavia se devo rintracciare un club favorito è sicuramente il City".- "Mourinho ha fatto una grande carriera, ho un ricordo di lui molto bello della sua esperienza al Barça. Personalmente mi piace molto e come tecnico posso dire che si è sempre mosso bene nonostante le polemiche che lo hanno spesso riguardato. In tutti i club in cui ha allenato ha sempre ricevuto amore dai suoi giocatori. Proprio per questo ha il mio rispetto e gli auguro tanta fortuna alla guida della Roma”.- "Al Barcellona credo che gli manchi un po’ di solidità. L’anno scorso in difesa erano più attenti e questo gli ha permesso di vincere la Liga, pur non avendo giocato allo stesso modo in Champions. Quest’anno vedo una squadra molto diversa con tanti dubbi e incertezze. Non sta giocando il calcio che tutti conosciamo. Si sta vedendo la mancanza di giocatori che regolano l’andamento delle partite".