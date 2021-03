L'ex direttore sportivo del Barcellona Eric Abidal ha concesso un'intervista al Telegraph, nella quale ha svelato un retroscena di mercato: "Dieci giorni prima della fine della finestra di mercato andai a Parigi per parlare con Leonardo di Neymar. Con me c’era l’amministratore delegato del club e pensavo che l’affare si potesse fare altrimenti non sarebbe partito per Parigi anche lui. Se non avessimo acquistato Griezmann penso che al 100% ci sarebbe potuto essere il ritorno di Neymar, era quello di cui avevamo bisogno. Ma alla fine il presidente decise di prendere un’ala vera e arrivò il francese".