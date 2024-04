Ex Barcellona, Iniesta e Bojan vicini all'acquisto di un club in Danimarca

Non vi chiediamo se vi ricordate di Andres, dato che è stato uno dei giocatori più influenti e vincenti degli ultimi 20 anni. Certo che ve lo ricordate. Lui e l'altro ex Barcellona, ma anche Roma e Milan,sarebbero vicini, secondo il portale Tipsbladet, all'acquisto dell'La, società fondata proprio da Iniesta con il suo socio Joel Borras, nella quale è coinvolto attivamente anche Krkic, sta per acquistare l'Helsingor lasciando il 15% al vecchio proprietario Bo Bay Hougaard.

Il costo totale dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui. L'Helsingor è arrivato ultimo in campionato e deve guadagnarsi la permanenza in categoria nei playout. Il gruppo NSN si sarebbe già presentato ai giocatori come futuro investitore.