"SS Brindisi FC comunica di aver tesserato Cristian Galano, attaccante classe 1991 che in carriera ha vestito le maglie di Bari, Vicenza, Foggia, Gubbio e Pescara. In carriera Galano vanta oltre 300 presenze in Serie B, vincendo un campionato cadetto e due campionati di Serie C collezionando sin qui 94 reti in 455 presenze. Il calciatore si legherà al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024. Il sodalizio adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra."