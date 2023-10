L’avventura di Pep Clotet, ex tecnico di Brescia e SPAL, in Russia è terminata. A comunicare il suo addio, arrivato con la risoluzione consensuale del contratto, è stata la Torpedo Mosca sui propri profili ufficiali con una nota:



"Josep Clotet lascia la Torpedo. Dopo le trattative con il tecnico il consiglio d'amministrazione del club ha deciso di interrompere la collaborazione con lo spagnolo e il suo assistente Berto Llado. Ringraziamo Josep e Berto per la loro dedizione e il duro lavoro in questo club e gli auguriamo il successo nelle loro future carriere".