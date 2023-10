Dalla Dinamo alla Lokomotiva Zagabria. Duje Cop, ex attaccante del Cagliari dal 2015 al 2017 (18 partite e 4 reti in Serie A), ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con il club della capitale croata. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Sibernik in prestito, poi si era svincolato. Adesso, a 33 anni, una nuova occasione per ricominciare.