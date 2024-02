Ex Cagliari, UFFICIALE: Pippo Falco riparte dalla Romania

Filippo Falco è un nuovo calciatore del Cluj. L'attaccante, che per un periodo si è allenato con il Taranto, ha firmato con il club rumeno dopo le parentesi a Lecce, Cagliari e Stella Rossa, sua ultima società, dalla quale si è svincolato nell'estate 2023. Di seguito il comunicato integrale:



"Siamo felici di annunciare che Filippo Falco è il nuovo giocatore della nostra squadra! Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Falco ha messo a segno in carriera 366 partite, 55 gol e 51 assist. In Italia ha giocato quasi 200 partite nelle prime due divisioni, dove ha vestito, tra le altre, le maglie di Bologna, Cagliari, Lecce, Benevento, Cesena, Perugia e Pescara. A inizio 2021, il trequartista è approdato nel primo campionato serbo, alla Stella Rossa Belgrado, con cui ha collezionato 36 presenze, sei gol e quattro assist. Insieme a questa squadra, Falco è stato due volte campione della Serbia, vincendo due Coppe! Gli auguriamo il benvenuto a Gruia e tanti successi con il CFR Cluj!".