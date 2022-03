Marco Bernacci ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e iniziare una nuova avventura da allenatore. Il centravanti classe ‘83, con un passato in Serie A e B con le maglie, fra le altre, di Cesena, Ascoli, Bologna, Modena e Torino da diversi anni era sceso nelle serie minori fino ad approdare un anno e mezzo fa al Gambettola in Promozione: da qui, come annunciato nei giorni scorsi dal club romagnolo, inizierà la sua avventura da tecnico: