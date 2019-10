**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Dal pallone al dischetto, a 37 anniè pronto per un nuova avventura:. Il ceco, attualmente consulente presso i Blues, ha infatti firmato per gli inglesi del, squadra che milita nella NIHL 2. ​"Sono felice di avere l'opportunità di giocare per fare esperienza - ha spiegato Cech al sito della società - Spero di poter aiutare questa squadra giovane a raggiungere i suoi obiettivi stagionale e vincere più partite possibili quando potrò giocare. Dopo 20 anni di calcio professionistico, questa sarà una fantastica esperienza per me, poter giocare in uno sport che amo guardare fin da piccolo". Come nel calcio, Cech farà il portiere anche nell'hockey.