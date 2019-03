Massimo Marazzina, ex attaccante di Chievo, Bologna, Torino e altre importanti squadre di Serie A, sta vivendo una nuova vita nel calcio made in USA: all'età di quasi 45 anni, ricopre ora il ruolo di direttore generale del Sarasota Metropolis, neonata squadra americana che l'8 maggio debutterà nella USL League Two, quarto livello dei campionati statunitensi. Coadiuvato dagli allenatori allenatori Bill Unzicker and Raj Singh, Marazzina sta osservando giocatori e organizzando provini per formare il gruppo che prenderà parte al primo campionato nella storia della franchigia, creata l'anno scorso da Victor Young, imprenditore nel settore dell'automotive. Il principale colore sociale del club è il blu.



Sarasota, capoluogo dell'omonima contea, è una città di poco più di 50 mila abitanti situata nella costa ovest della Florida, a 70 km da Tampa e 175 km da Orlando. Segna il picco settentrionale della lunga area di isole e spiagge nota come 'Florida Keys'. Curiosità: in una scuola elementare proprio di Sarasota si trovava George W. Bush durante gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.