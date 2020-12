"Il trattamento che Antonio Conte riserva a Christian Eriksen è umiliante". L'ex ct della Danimarca Age Hareide, intervenuto a BT, commenta la situazione del centrocampista dell'Inter: "Prima di tutto, penso sia un peccato per lui. E' sbagliato che Conte lo tenga fuori così tanto. Trattamento umiliante? Sì, penso di sì. Non è mai divertente cominciare le partite in panchina, ma è addirittura umiliante entrare nei minuti di recupero come accaduto nell'ultimo fine settimana. Secondo me è abbastanza bravo per giocare nell'Inter, ha già dimostrato di essere un giocatore importante sia per la Danimarca che per il Tottenham in Premier League, dove è stato un giocatore chiave. Lo incoraggerei ad andare via se fossi il suo agente? Non so, non dipende da me, devono capirlo Eriksen e il suo agente, ma è chiaro che la situazione non è ottimale".