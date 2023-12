L'ex ct della Spagna Julen Lopetegui è l'obiettivo principale per la panchina di Crystal Palace e Nottingham Forest. Entrambe le squadre inglesi sono in una situazione di classifica non agevole. Il cambio in panchina sembra quindi la scelta migliore e Lopetegui è il primo candidato, dopo l'avventura non fortunata al Wolverhampton. A riportarlo è il The Sun. In realtà sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United in caso di esonero dell'allenatore olandese ten Hag.