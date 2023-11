Fernando Santos, ex CT del Portogallo, intervistato da A Bola racconta il suo rapporto con Cristiano Ronaldo, a partire dai Mondiali del Qatar: "Aveva giocato poco con Ten Hag al Manchester United e questo ha inciso molto per me. Le sue condizione atletiche erano perfette, ma non aveva il ritmo partita. Con lo staff abbiamo provato a fargli recuperare questo ritmo, prima del Mondiale e poi nelle prime partite del girone. In più la seconda metà del 2022 è stata terribile per lui, mentalmente e fisicamente. Tutto è iniziato con quella disgrazia che si è abbattuta sulla sua famiglia con la morte di uno dei due figli gemelli. Quel momento lo aveva condizionato molto".



Fernando Santos aggiunge: "Non ci parliamo più e non lo sento da quando siamo tornati dal Qatar. Quando quella mattina prima della partita gli ho spiegato che non avrebbe giocato e il perché non avrebbe giocato, ha frainteso. Capisco la reazione che ha avuto, perché attraversava un periodo di grande ansia e un grande amico lo stava tenendo fuori. Per me in ogni caso resta come un figlio e o un fratello minore. Il giorno che vorrà chiamarmi al cellulare, ci sarò. Questo è garantito".