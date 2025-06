L'ex CT sicuro: "E' la Norvegia più forte di sempre, non credo l'Italia possa vincere"

AFP via Getty Images

L'ex commissario tecnico della Norvegiaha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando la prossima sfida con l'Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: ". La mia è arrivata seconda nel ranking Fifa, cosa che non succederà più, ha giocato trentasei partite all’Ullevaal senza perdere, e ha partecipato a due Mondiali di fila. Ma questa ha due attaccanti straordinari, Haaland e Sorloth, che fanno quasi sempre goal e giocano in Inghilterra e Spagna, e Odegaard a centrocampo. Avessimo la stessa forza in difesa…".

L'ITALIA PUO' SPERARE - "L’Italia è sempre l’Italia, ha una grande storia, ma questa volta non siamo inferiori. Abbiamo giocatori di valore mondiale, siamo ottimisti per il futuro"."Oggi partecipa di più, ma in zona gol è fantastico. È “il” centravanti. E anche Sorloth sta facendo grandi cose nell’Atletico"."Possiamo vincere. Il pareggio ci può stare, credo sia il risultato più probabile. Non penso che possiate farcela voi. In Italia sarà diverso La Norvegia però può tornare al Mondiale".