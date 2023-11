Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile del Milan, ora al Monza, parla a MilanNews dopo il match vinto per 2-1 dai rossoneri contro il Paris Saint-Germain: "Donnarumma? Ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo, con grande personalità, compiendo interventi straordinari in uno stadio che era per lui letteralmente una bolgia. I fischi dei tifosi del Milan? È un po' come quando una moglie viene tradita. Io conosco Donnarumma. So che lui era, è e resterà milanista. I motivi reali per i quali è andato via li conosciamo in pochi".