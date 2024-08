Getty Images

Ex dirigente Juventus: "Come abbbiamo scoperto Soulé e Huijsen. Agnelli..."

29 minuti fa

Matteo Tognozzi, ex dirigente della Juventus, attualmente al Granada, intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio svela qualche aneddoto sui suoi trascorsi in bianconero: "Juventus Next Gen? È stata un'idea illuminata di Andrea Agnelli. Ha trovato un'ottima guida in Federico Cherubini, che ringrazio per ciò che mi ha trasmesso. Abbiamo lavorato su un'idea che sembrava difficile da realizzare e invece è diventata la fortuna della Juventus, grazie a una dirigenza che ci ha creduto molto, con direttive precise e spazio di manovra".



Tognozzi aggiunge: "Soulè? Ho visto Matias per la prima volta quando aveva undici anni: a volte nello scouting ci vuole anche fortuna. Lo abbiamo monitorato a lungo e qualche anno dopo, la prima volta che è andato in Nazionale, al Torneo dell'Algarve, siamo riusciti a portarlo con noi. Oltre al lavoro del club, è stata fondamentale la determinazione del ragazzo, che ha voluto la Juve dal primo momento. L'operazione Huijsen invece nasce in periodo Covid, grazie al contatto che avevamo con il suo ex agente, Alex Santisteban. Ci ha mandato alcuni video. Dopo cinque minuti del primo ho risposto: 'Vengo subito a vederlo'. Mi ha impressionato la maturità e la sicurezza che a quindici anni già aveva, oltre alle sue caratteristiche fisiche e tecniche".