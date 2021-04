Salvatore Asmini lavorato come dirigente alla Sampdoria all'epoca di Cassano e Pazzini, nonché di Beppe Marotta e Fabio Paratici. E in un'intervista a Settimana Sport non le ha mandate a dire sul suo rapporto con la Samp e coi due dirigenti poi andati alla Juventus...

LEGGI LE DICHIARAZIONI DI ASMINI SU ILBIANCONERO.COM