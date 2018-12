L'ex ds dell'Empoli Pino Vitale ha parlato Radio Blu: "Credo che Corvino sia d’accordo con la proprietà nel fare tante scommesse ogni anno. Simeone rifarà gol, di questo ne sono convinto, ma ciò non toglie il fatto che si dovesse prendere un sostituto per l’argentino e non un bambino come è stato inserito. A gennaio qualcosa verrà preso nel ruolo. Avrebbe bisogno anche di un regista perché Badelj non è stato rimpiazzato e Veretout non sta facendo quello che ci si aspettava. Cambio d’allenatore? Io sono per Pioli. Avrebbe potuto avere qualche punto in più, ma è una persona seria che sta facendo giocare bene la squadra. Con un po’ di sedere in più staremmo parlando in maniera diversa di lui. Mancini e Zaniolo persi dai viola? Zaniolo l’hanno dato via a parametro zero perché il padre dava noia. Mancini l’hanno perso per una mezza truffa è vero, ma i viola l’hanno comunque perso. Queste sono cose che devono essere fatte presenti al signor Corvino. La Fiorentina ha perso due giocatori a parametro zero e sono due titolari dell’Under 21 ed è grave. Io credo che Della Valle non sia a conoscenza di queste cose. Viene un’ora per la partita, ma non basta, perché tutti i giocatori sanno che conta lui e non Cognigni o qualcun altro".