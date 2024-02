Ex ds Partizan Belgrado: 'Vlahovic nell'Inter segnerebbe più di Lautaro'

Meglio Dusan Vlahovic o Lautaro Martinez? La risposta oggi ce la da la classifica cannonieri che vede l'attaccante dell'Inter davanti a quello della Juventus eppure c'è chi oggi più che mai punterebbe sul bomber serbo. Si tratta di colui che Vlahovic l'ha lanciato e che ha chiuso la cessione che lo ha portato in Italia, alla Fiorentina: Ivica Iliev



L'ex direttore sportivo del Partizan Belgrado che ai microfoni di TuttoJuve ha così celebrato il suo ex giocatore: "I 15 gol segnati finora? Valgono almeno 20/25 con una qualità diversa. Se giocasse per esempio nell'Inter, segnerebbe più di Lautaro Martinez che è un ottimo attaccante".