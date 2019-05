Alberto Di Chiara, esterno sinistro della Fiorentina dal 1986 al 1991, ha così commentato ai microfoni di Radio Bruno la situazione del club viola, in fase di passaggio di proprietà da Della Valle a Commisso: "Non ci si capisce mai nulla, c’è poca chiarezza quando si parla di comunicazione alla Fiorentina. Le rassicurazioni economiche ci sono, ma da qui a far arrivare in porto la trattativa ce ne corre; io spero si concluda tutto il prima possibile, magari entro la fine di questa settimana, perché poi bisogna pensare alla squadra. Serve ripartire, muoversi in anticipo, ma per adesso mi pare che di tutto si parli tranne che di questo.



Corvino? Qualcosa di buono avrà anche fatto, ma per trovarlo bisogna davvero rovistare a fondo. A me sembra che sia stata un’annata fallimentare e basta, le altre chiacchiere le porta via il vento. Adesso l’importante è che la Fiorentina riparta in modo serio, chiunque sarà il proprietario."