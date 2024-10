Getty Images

Ex Fiorentina e Genoa: Agudelo cambia squadra negli Emirati Arabi

Redazione CM

29 minuti fa



Kevin Agudelo cambia squadra negli Emirati Arabi Uniti. Il centrocampista offensivo colombiano (classe 1998 ex Fiorentina, Genoa e Spezia) lascia l'Al-Nasr e passa in prestito all'Al-Wahda per il resto della stagione fino al prossimo 30 giugno 2025.