L’ex esterno della Fiorentina, Joaquín, ora capitano del Betis Siviglia, ha dichiarato, in un’intervista rilasciata al sito arabo Kooora, di voler rinnovare per almeno un altro anno. “Il mio contratto scade a giugno, ma mi sento forte, in buona forma sia a livello fisico che calcistico” – ha spiegato il trentanovenne, tornato al Betis nel 2015, dopo che ci aveva militato anche dal ’94 al 2006, fra giovanili e prima squadra.