Franck Ribery è pronto a ripartire dal Bayern Monaco. Dopo giorni di allenamento al centro sportivo di Sabener Strasse, dove si è accompagnato allo svincolato Jerome Boateng, l'ex calciatore della Fiorentina ha preso la decisione di concludere la sua carriera nel club al quale è più legato per la sua lunga storia di successi.



La conferma del diretto interessato è arrivata tramite i social, nello specifico risponendo su Instagram ad un post di Lothar Matthaus. E confermando il suo imminente ritorno in Bundesliga e nel club campione di Germania, per il quale ha già giocato dal 2007 al 2019. "Per inciso, se il Bayern non riesce a trovare un'ala che vuole e può firmare, prenderei sicuramente in considerazione un contratto di un anno con Franck Ribery", ha scritto l'ex campione dell'Inter dalla sua pagina, trovando l'immediata replica del francese: "Grazie amico mio, io sono pronto".