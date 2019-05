Alle soglie dei 40 anni (li compirà a giugno) il difensore Dario Dainelli ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha rivelato all'emittente televisiva Tele Iride: "In questa stagione ho fatto un'annata vicino a casa con il Livorno e fortunatamente siamo riusciti a centrare l'obiettivo della salvezza diretta, molto importante per noi. Adesso ho deciso di cambiare vita e di lasciare il calcio giocato."



Dainelli ha totalizzato 551 partite da professionista, gran parte delle quali in Serie A: ha vestito, tra le altre, le maglie di Brescia, Fiorentina, Genoa e Chievo. Fino all'attuale annata livornese che ha concluso la sua carriera. Nell'intervento con cui ha annunciato il ritiro, ha aggiunto anche una considerazione sulla famiglia Della Valle: "Avendo giocato per anni nel capoluogo toscano, conosco bene i Della Valle e so quanto tengono al club viola, a dispetto di cosa possono pensare i fiorentini. In tante occasioni magari non sono riusciti a far trasparire la loro emozione e questa è una pecca per una città passionale come Firenze."