Con l'addio al Genoa lo scorso gennaio, Ioinut Radu sperava di poter trovare a Parma quello spazio improvvisamente negatogli in rossoblù dal ritorno di Mattia Perin.



Invece per il portiere romeno le cose in terra emiliana non sono cambiate affatto: "Nessuno di noi si aspettava questa situazione - ha ammesso ai microfoni di Radio Sportiva il suo agente Oscar Damiani - Credevamo che al Parma avrebbe trovato spazio. Lui però è un ragazzo intelligente e un grande professionista, sta vivendo male la panchina ma si farà trovare pronto nel caso di necessità".



Ad ogni modo a fine stagione Radu, come da accordi farà ritorno all'Inter: "Il programma prevede il rientro all'Inter alla fine della stagione - ha aggiunto Damiani - Anche perché Padelli dovrebbe essere in scadenza di contratto".